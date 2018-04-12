Британцу пришло письмо от Терезы Мэй с обращением "Мистер Выдолжнобытьиздеваетесь"

Жительница Лондона Лаура Маккормак рассказала в твиттере, что ее соседям, пожилой паре, пришло очень странное письмо от Консервативной партии Великобритании.

Письмо с благодарностью за поддержку партии и предложением сделать пожертвование было адресовано мистеру Youmustbe Fuckingjoking (цензурно это можно перевести как Вычертвозьмидолжнобытьиздеваетесь). Естественно, соседа Маккормак зовут не так.

Письмо было подписано Терезой Мэй, премьер-министром Великобритании и лидером консерваторов.

По словам Маккормак, ее соседи довольно сильно расстроились из-за письма. «Я не могу поверить, что никто не заметил этого до отправки. Меня поразила такая некомпетентность», — заявила женщина. Она отметила, что ее соседи не являются членами Консервативной партии, и, судя по всему, письмо пришло им по ошибке, передает meduza.io.

Представитель партии сообщил изданию The Independent, что в отделе, ответственном за рассылку писем, проведут внутреннее расследование. «Мы считаем недопустимым, что это письмо было отправлено, и приносим извинения за нанесенное оскорбление», — заявил собеседник The Independent.