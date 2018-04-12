В США ремонтировавшие магазин рабочие нашли мумию обезьяны

Рабочие, проводившие реконструкцию универмага в центре американского города Миннеаполис (штат Миннесота), обнаружили мумифицированные останки обезьяны. По данным АР, мумию нашли на прошлой неделе в воздуховоде на седьмом этаже здания.

Представитель администрации торгового комплекса Кейлин Роджерс сообщила, что руководству неизвестно, откуда в здании взялась обезьяна и как она попала в воздуховод.

Разобраться со странной находкой взялись организаторы проекта Old Minneapolis, занимающегося изучением истории города. На странице в Facebook они опубликовали фотографию мумии обезьяны и обратились к интернет-пользователям с просьбой помочь раскрыть тайну происхождения животного.

Один из посетителей страницы, по всей видимости, справился с поставленной задачей и раскрыл тайну. Мужчина сообщил, что получил информацию от сотрудника магазина, передает newsru.com.

По словам интернет-пользователя, источник рассказал ему, что обезьяна около полувека назад сбежала из зоомагазина, находившегося на восьмом этаже здания. Животное оказалось в вентиляционной системе, откуда не смогло выбраться и погибло.

Если верить обнародованной информации, инцидент произошел еще в 1960-х годах. Здание, в котором расположен универмаг, было построено 116 лет назад.



