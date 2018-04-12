Цукерберг рассказал об утечке своих личных данных вместе с данными 87 млн пользователей Facebook

Основатель и глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг сообщил, что его личные данные попали в распоряжение британской аналитической компании Cambridge Analytica среди данных 87 млн других пользователей Facebook. Об этом, как пишет The Verge, Цукерберг рассказал в ходе слушаний в сенате США.

Глава Facebook утвердительно ответил на вопрос о том, попали ли его собственные данные к разработчикам сторонних приложений, но не привел подробностей утечки этой информации. В то же время он не согласился с мнением сенаторов, что соцсеть не в состоянии обеспечить защиту данных пользователей.

"Каждый раз, когда кто-то хочет поделиться чем-то на Facebook... есть контроль. Прямо здесь. Не где-то там в параметрах настройки, а прямо тут", – приводит его слова РБК.

На днях Facebook объявила о запуске программы Data Abuse Bounty, в рамках которой компания будет платить за сообщения о неправомерном использовании данных разработчиками сторонних приложений. Тем, кто предоставит доказательства того, что стороннее приложение собирает данные пользователей и передает их третьей стороне для последующей продажи или иных целей, включая политическое влияние, Facebook заплатит до 40 тысяч долларов США, передает newsru.com.