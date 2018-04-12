О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Цукерберг рассказал об утечке своих личных данных вместе с данными 87 млн пользователей Facebook
// фото: ria.ru
15:17, 12 Apr 2018
просмотров 69 | комментариев 0

Основатель и глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг сообщил, что его личные данные попали в распоряжение британской аналитической компании Cambridge Analytica среди данных 87 млн других пользователей Facebook. Об этом, как пишет The Verge, Цукерберг рассказал в ходе слушаний в сенате США.

Глава Facebook утвердительно ответил на вопрос о том, попали ли его собственные данные к разработчикам сторонних приложений, но не привел подробностей утечки этой информации. В то же время он не согласился с мнением сенаторов, что соцсеть не в состоянии обеспечить защиту данных пользователей.

"Каждый раз, когда кто-то хочет поделиться чем-то на Facebook... есть контроль. Прямо здесь. Не где-то там в параметрах настройки, а прямо тут", – приводит его слова РБК.

На днях Facebook  объявила о запуске программы Data Abuse Bounty, в рамках которой компания будет платить за сообщения о неправомерном использовании данных разработчиками сторонних приложений. Тем, кто предоставит доказательства того, что стороннее приложение собирает данные пользователей и передает их третьей стороне для последующей продажи или иных целей, включая политическое влияние, Facebook заплатит до 40 тысяч долларов США, передает newsru.com.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечер многие посветят любви и развлечениям.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Многие получат премии или гонорары. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вероятны встречи с влиятельными людьми.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Уделите больше внимания детям.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День придаст решимости Вашим действиям. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    На этот день не стоит планировать деловые встречи. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Ваши отношения могут зайти в тупик.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Андрея Нэстасе уже поддерживают не только олигархи Цопа! Оказывает поддержку и Майя Санду
автор,
telegraph.md
Loading...