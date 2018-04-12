Исследование: консервированные продукты могут быть опасны

Консервированные продукты могут быть опасны и дело не в высоком уровне соли или питательных особенностях.

Как передает "Российская газета", в консервах содержатся микроскопические частицы оксида цинка. И они могут нанести серьезный удар по пищеварительной системе человека. Эти частицы способны нарушить процесс всасывания питательных веществ в кишечнике, предупреждают исследователи из Бингемтонского университета.

Частицы оксида оседают на стенках кишечника и вызывают изменения либо потерю микроворсинок на поверхности клеток, участвующих в процессе всасывания питательных веществ. Без ворсинок кишечник хуже вбирает питательные вещества. Плюс, микрочастицы могут увеличить проницаемость кишечника (из кишечника различные элементы попадут в кровь).

Известно: оксид цинка присутствует в ряде консервов как антимикробное вещество. Он же препятствует окрашиванию продуктов, содержащих серу. В рамках проведенного исследования ученые анализировали консервированную кукурузу, тунец, спаржу и курицу. Выяснилось: содержание цинка в этих продуктах стократно превышает рекомендуемую суточную норму потребления, передает meddaily.ru.