Рост промышленного производства в Молдове за два месяца превысил 4%

Промышленные предприятия Молдовы произвели в январе-феврале продукции на 4,1% больше, чем год назад. При этом Бюро статистики (НБС) утверждает, что с учетом количества рабочих дней и сезонных корректировок рост почти втрое больше - 10,8%.

Как передает Инфотаг, этому способствовало увеличение производства в добывающей (на 42,1%) и перерабатывающей промышленности (на 11,2%).



Наиболее впечатляющий рост отмечен в производстве электрооборудования - на 60,4%, бумаги и изделий из нее - на 29,4%, изделий из дерева и лозы - на 26%.



В то же время, резко сократился выпуск медикаментов - на 34,2%, ремонт автомобилей - на 25,2%, производство и поставка электроэнергии, тепла, газа, воды - на 11,3%.



Данные по производству табачных изделий, нефтепродуктов и транспортных средств с нынешнего года НБС считает конфиденциальными и не обнародует.







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