Генпрокуратура прокомментировала действия Ренато Усатого: он передал СМИ видео с молдавскими заложниками в Афганистане

Беглый преступник Ренато Усатый ставит под угрозу жизни двоих молдавских пилотов, находящихся в плену в Афганистане. Как заявили в Генпрокуратуре, публикация видео с участием заложников может сорвать их освобождение.

Видео накануне показали в эфире Jurnal TV, уточнив, что ролик передал Усатый. Как он сумел связаться с заложниками и кто предоставил ему видеоматериалы, - неизвестно, пишет publika.md.



В ноябре 2015-го вертолет, принадлежавший молдавской компании, захватили талибы. На борту находились граждане Афганистана, а также трое членов экипажа из Молдовы. Один из них погиб, его тело в декабре доставили на родину. Вертолет принимал участие в миротворческой миссии под эгидой ООН.







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