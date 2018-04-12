Московских восьмиклассников начнут тестировать на наркотики

Московских восьмиклассников будут проверять на незаконное употребление наркотических и психотропных веществ, говорится на сайте департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы. Ранее тест проводился среди учеников десятых классов и студентов первых курсов профессиональных училищ.

"На основании результатов тестирования школьников в 2018 году в Москве будет организована индивидуальная работа с учащимися, допускающими немедицинское потребление наркотических и психотропных веществ, и их родителями", - говорится в пресс-релизе.

В департаменте считают успешным тестирование на наркотики среди школьников в 2016-м - 2017 годах. В прошлом году раннюю диагностику прошли почти 50 тысяч учащихся. Химико-технологическое исследование выявило 29 потребителей наркотиков, отметили в пресс-службе. При этом число отказавшихся пройти медосмотр снизилось почти вдвое по сравнению с 2014-м - 2015 годами, передает newsru.com.

Ведомство также анонсировало "широкомасштабную" борьбу с наркотиками в регионе через интернет. "Управление ФСБ России по Москве и Московской области и ГУ МВД России по Москве в 2018 году будут уделять особое внимание выявлению, пресечению и расследованию преступлений, совершенных с использованием электронных технологий", - говорится в сообщении.

В релизе отмечается, что участники наркобизнеса активно пропагандируют в молодежной среде употребление синтетических наркотиков, так как они дешевле "тяжелых" наркотиков и якобы наносят меньше вреда здоровью. В результате "повсеместное распространение наркотических и психотропных веществ синтетического происхождения постепенно вытесняет традиционные наркотики, особенно среди молодежи".

В Москве не первый год идут разговоры о том, чтобы сделать тестирование на наркотики среди школьников обязательным, сейчас оно добровольное. Правозащитники выступали против. Бывший уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин указывал, что тотальная проверка "предполагает презумпцию виновности, а это не соответствует духу и букве нашей Конституции". Еще на старте внедрения тестов против выступали и родители школьников, из опасения, что результаты проверки могут попасть на черный рынок