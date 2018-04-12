Двух парней, убивших подростков в Унгенах, объявили в международный розыск

Подозреваемых в двойном убийстве, произошедшем в Унгенском районе, объявят в международный розыск. Это двое парней из села Четирень, ранее судимые. Грозит им до 20 лет тюрьмы или пожизненный срок.

''Прокурор уже обратился в суд для получения ордера на арест двоих подозреваемых. У нас есть основания полагать, что они бежали из страны".



Жертвы - двое подростков 15-ти и 17-ти лет из соседнего села, пропавшие в начала апреля. Несколько дней назад их тела нашли в лесу.





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