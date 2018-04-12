Посетители парижского музея оказались внутри картин

Новый музей иммерсионного искусства Atelier des Lumières предлагает посетителям побывать внутри знаменитых картин.

Название музея переводится как «студия света», а по всему пространству музея расположено 120 видеопроекторов. Экспозиция представлена работами венских художников Густава Климта и Фриденсрайха Хундертвассера. Огромные проекции картин покрывают стены, полы и потолки, создавая удивительный эффект погружения.

Музей управляется компанией Culturespaces, которая подчеркивает важность «цифровых выставок». Во время открытия музея президент Culturespaces Бруно Моннейр заявил: «Задача нашего арт-центра — выход за пределы обыденности, поэтому цифровые технологии так важны на выставках XXI века. Используя их в творческих целях, мы можем создавать связи между эпохами, добавлять динамику в художественные произведения, усиливать эмоции нашей аудитории и завоевывать новую».

Музей находится в 11-м округе Парижа и обещает в будущем монументальные захватывающие выставки, передает Моя планета.