Найдена гробница загадочной 12-летней жены Тутанхамона

Найдена гробница загадочной 12-летней жены Тутанхамона. После смерти фараона имя царицы Анхесенамон исчезло из летописей, а мумию до сих пор не могли найти.

Доктор Захи Хавасс, всемирно известный археолог и бывший генсек Верховного совета древностей Египта, возглавляет раскопки в малоизученной западной части Долины Царей, где, как считают археологи, может быть скрыто несколько гробниц. Канал Discovery, финансирующий исследование, имеет эксклюзивный доступ к съемкам и планирует в этом году выпустить документальный фильм. Исследователи не спешат открывать секреты, однако уже сейчас ясно, что нас ждет большое открытие, отмечает Моя планета.

Раскопки проходят в непосредственной близости от гробницы фараона Эйе, чьей женой после смерти Тутанхамона стала Анхесенамон. Ученые просканировали местность георадаром, который определил местоположение входа в гробницу на глубине 5 м. Считается, что место захоронения Анхсенамон все еще спрятано где-то в долине, и, возможно, ученые нашли именно его.

Третья дочь Эхнатона и Нефертити, Анхесенамон стала женой 10-летнего Тутанхамона, когда ей самой было 12. После внезапной смерти мужа Анхесенамон вышла замуж за царедворца Эйе, ставшего следующим фараоном. После этого следы Анхесенамон стираются, а ее имя перестает упоминаться в источниках. В найденной в 2005 году гробнице был обнаружен саркофаг, надписи на котором отсылали к первому имени царицы – Анхесенпаатен, однако сама мумия так и не была обнаружена. Хавасс сообщает, что подробности исследования будут оглашены на лекции 20 апреля в Тусоне, Аризона.