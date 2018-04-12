Местные жители во время прогулки увидели в реке большое животное. Подойдя поближе, они поняли, что это тюлень, и сообщили о находке йоркширской природоохранной организации, а также Карен Харгрив, фотографу-любителю из близлежащей деревни. Карен решила попытать счастья и приехала на место на следующий день, и тюлень все еще был там.



Вероятно, тюлень попал в йоркширские поля из Северного моря по реке Ривер-Соул, преследуя добычу — лосося. Работники центра «Живые моря» говорят, что животных нередко находят внутри страны, вдали от побережий.

«Если они нигде не застряли, не выглядят страдающими и не взывают о помощи – мы обычно просим людей просто оставить их в покое. Ведь они дикие животные, в конце концов, могут сами разобраться!».

Спасатели приняли решение не трогать тюленя и позволить ему самостоятельно найти обратный путь в море, передает Моя планета.