В Бельцах перевернулась фура с прицепом

Серьёзная авария произошла в северной столице сегодня утром.

По данным полиции, на одном из поворотов водитель фуры с прицепом не справился с управлением, и его перевернуло на бок.

В результате аварии пострадала семейная пара – 55-летний водитель и его 52-летняя супруга. Они были госпитализированы с многочисленными травмами, пишет aif.md

На место происшествия прибыли спасатели и патрульная полиция. Органы правопорядка расследуют это дело.





