Кого пригласили и кого не пригласили на свадьбу Меган Маркл и принца Гарри?

Без сомнения, свадьба принца Гарри и Меган Маркл — главное светское событие года. Страсти вокруг предстоящего торжества кипят нешуточные. Так, новость о том, что даже первые лица государств расстраиваются, не получив приглашения на свадьбу, стала темой дня всех мировых таблоидов.

Вчера стало официально известно, что принц Гарри и Меган Маркл не пригласили экс-президента США Барака Обаму и его супругу Мишель. Разгорелись жаркие дискуссии: оказывается, будущих молодоженов и чету Обама связывает давняя дружба. Впрочем, на мероприятиях такого уровня не место двусмысленным ситуациям: поскольку действующего президента США Дональда Трампа с супругой не позвали, приглашение бывшего президента могло обернуться настоящим дипломатическим скандалом.



Кенсингтонский дворец поспешил оправдаться: было объявлено, что церемония бракосочетания пары будет частной, политических лидеров решено не приглашать — даже премьер-министра Великобритании Терезы Мэй не предвидится. Впрочем, Daily Mail сообщает о 600 гостях, ставя под сомнение, что торжество будет таким уж камерным. Представитель Уильяма и Гарри ответил и на это: «Все приглашенные гости — это люди, непосредственно связанные с молодой парой. Только и всего». Также поступило пояснение, что решение ограничить количество гостей основано на том простом факте, что часовня Святого Георгия относительно невелика.



Как сообщает Elle.ru, имена всех гостей церемонии держатся в строжайшей тайне до сих пор. Известно лишь, что чета Бекхэмов получила приглашения одной из первых. Звездное семейство планирует прибыть на «свадьбу года» в полном составе.





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