В Виннице в школе распылили газ: эвакуированы 500 человек

В Виннице учащийся в школе №9 распылил газ, эвакуированы около 500 человек. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 12 апреля.

Отмечается, что сегодня после обеда правоохранители получили информацию о распылении газа раздражающего действия в школе по улице Брацлавской.

На место происшествия прибыли правоохранители и эвакуировали около 500 школьников и преподавателей.

Предварительно известно о госпитализации одного ученика, еще пятерым медики оказали помощь на месте, пишет korrespondent.net

"Предварительно установлено, что между двумя учениками возник спор, в ходе которого один из подростков распылил газ раздражающего действия. Полицейские изъяли баллончик с газом", – отметили в полиции.