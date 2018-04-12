Apple прекращает поддержку устаревших программ

Компания Apple начала кампанию по информированию пользователей о скором прекращении поддержки 32-битных программ. При этом точные сроки окончания поддержки в компании не озвучили. Об этом отмечается на сайте производителя.

Представители компании подчеркнули, что согласно современным требованиям, все компьютеры Mac оборудованы 64-битными процессорами. Что касается macOS, то она оптимизирована для работы с 64-битными приложениями, пишет korrespondent.net

Уведомления о скором прекращении поддержки устаревших программ начали появляться с сегодняшнего дня. Главным образом, рассчитаны они на разработчиков ПО. После перехода на 64-битное ПО устарелые программы работать перестанут.