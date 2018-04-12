Оказывается Майя Санду путешествует по Европе практически бесплатно

В 2017 году она побывала в Милане, Вероне, Венеции, Бухаресте, Брюсселе, потратив на это всего 13 тысяч 320 леев

У лидера партии «Действие и солидарность», судя по всему, появились сверхспособности: путешествовать в разные страны на протяжении года за символическую сумму.

Так, в 2017 году она побывала в Милане, Вероне, Венеции, Бухаресте, Брюсселе, потратив на это всего 13 тысяч 320 леев. По крайней мере, такая цифра указана в финансовых отчетах возглавляемой ею партии.

При этом, даже если эти поездки были профинансированы организаторами мероприятий, в которых участвовали члены ПДС, Закон о политических партиях предусматривает, что соответствующие суммы должны быть указаны как пожертвования. Однако, эти расходы не были отражены в финансовых отчетах, что является уголовным преступлением.

На фоне обвинений в нарушении финансирования других партий, с которыми регулярно выступает Майя Санду, кажется странным, что в ее отчете нет ни слова об оплате расходов на командировки за рубеж из пожертвований. В 2017 году общие пожертвования, полученные партией Майи Санду, составили 384 тысяч 44 леев и 7 бань. Большая часть пожертвований поступила от членов партии - 288 тысяч 153 леев и 7 бань. Физические лица пожертвовали 95 тысяч 891 леев, а пожертвования в другой форме составили 38 тысяч 731 леев и 85 банов.

То, что финансовый отчет ПДС сфальсифицирован, доказывает тот факт, что билет на рейс в Брюссель в оба конца стоит не меньше 160 евро. Если командировка срочная, расходы возрастают. В прошлом году Майя Санду была в Брюсселе как минимум трижды. Таким образом, только на самолет было потрачено не меньше 500 евро. Если прибавить к этому расходы на проживание, питание, транспортные расходы, набирается сумма, существенно превышающая заявленные 13 тысяч леев.

Стоит отметить, что фальсификация отчетов о финансовом менеджменте политических партий и/или отчетов о финансировании избирательных кампаний с целью замещения или сокрытия личности жертвователя, объема накопленных средств либо назначения или размера использованных средств наказывается штрафом в размере от 550 до 850 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет».