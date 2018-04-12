БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.

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