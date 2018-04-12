Павел Филип выступил с речью на Форуме безопасности в Киеве

Замороженные конфликты и присутствие российских войск - основные угрозы безопасности Восточной Европы. С таким заявлением выступил премьер-министр Павел Филип на Форуме безопасности в Киеве.

Глава кабмина подчеркнул, что Молдова требует вывода российских войск со своей территории, чтобы нынешнюю миротворческую операцию на Днестре превратить в гражданскую многонациональную миссию с международным мандатом.



По его мнению, приоритетной остается задача разработки и принятия особого юридического статуса для приднестровского региона с обязательным соблюдением суверенитета и территориальной целостности Молдовы.



"Иностранное военное присутствие является серьезным препятствием для мирного решения конфликта, что способствует его замораживанию. Это дает возможность деструктивным силам вынашивать сепаратистские планы", - сказал премьер-министр Павел Филип.



В рамках доклада Павел Филип заявил, что Молдова поддерживает стремления Украины как можно скорее завершить военные действия в Донбассе и осуждает аннексию Россией Крымского полуострова. Премьер отметил, что для противостояния существующим угрозам крайне важно продолжать сотрудничество с Евросоюзом, пишет publika.md



"Нам необходимо более тесное и открытое участие в совместном разрешение кризисных ситуаций. Это в наших интересах – обеспечить предсказуемость и большую стабильность в Восточно-европейском регионе", - сказал премьер-министр Павел Филип.



Глава кабмина особое внимание уделил и растущей опасности кибератак. А выступивший на форуме президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев начинает процедуру выхода из СНГ.



"Поскольку содружество независимых государств отказывается осуждать агрессию России против Украины, считаю необходимым подготовить предложение о выходе Украины из всех структур СНГ", - сказал президент Украины Петр Порошенко.



Форум безопасности в Киеве проводится ежегодно с 2007 года по инициативе фонда «Открой Украину» бывшего украинского премьера Арсения Яценюка. В его работе принимают участие более 400 экспертов, политиков и дипломатов.



