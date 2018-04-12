Кандидаты в столичные мэры рассказали о своих предвыборных программах

Кандидаты в мэры Кишинева обозначили приоритеты предвыборной программы. Социалист Ион Чебан в случае победы обещает устроить сотрудникам мэрии проверку на неподкупность, а работникам муниципальных предприятий - профессиональную аттестацию.

"Всех муниципальных чиновников, заподозренных в коррупции, проверят компетентные органы. На время расследования их отстранят или уволят. Во всех муниципальных управлениях и предприятиях начнется полный аудит. Будет разработана новая структура мэрии, а сотрудников выберут по результатам открытого конкурса", - сказал кандидат ПСРМ в мэры Кишинева Ион Чебан.



Кандидат социалистов признал - аттестация потребует больших расходов, но где взять эти деньги, не уточнил.



Между тем, кандидат "Партии Шора" Регина Апостолова обещает расширить на Кишинев социальные проекты, запущенные в Оргееве.



До сих пор окружной избирательный совет зарегистрировал шесть кандидатов в мэры столицы. Продлится регистрация до 19 апреля, а сами выборы назначены на 20 мая.





