В Одессе посреди дороги провалился асфальт

В Одессе возле дома на улице Разумовской образовался масштабный провал. Об этом в четверг, 12 апреля, пишет Пушкинская.

Яма находится прямо посреди проезжей части - в левом ряду по направлению движения к автовокзалу.

По словам очевидцев, провал существует как минимум четыре дня и постоянно увеличивается в размерах. Сейчас его ширина составляет около 1,5 м, а глубина - примерно метр.

Как сообщает korrespondent.net, возле ямы установили сигнальную ограду, а сам провал "заделали" автомобильными шинами.