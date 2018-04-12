Деревню для лилипутов выставили на торги

В Глостершире, Великобритания, продается макет деревни, построенный в 1936 году, называемый также «Венеция Котсуолда». Это главная достопримечательность региона, привлекающая 100 000 посетителей в год.

Миниатюра является точной копией деревни Бертон-он-Уотер, в которой она расположена, уменьшенной в девять раз. Она детализирована вплоть до товаров в магазинах и скамеек для молитвы в маленькой церкви, пишет moya-planeta.ru

Вместе с макетом продается Старо-Новый трактир, расположенный в историческом здании 1712 года. Владельцы решили выставить все это на торги, потому что выходят на пенсию. Можно купить достопримечательность за £595 000 и обеспечить себе постоянный доход.