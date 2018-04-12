Специалисты по древней истории Великобритании утверждают, что люди неолита не имеют отношения к двум самым крупным камням Стоунхенджа.
Майк Питтс, специалист по доисторической Великобритании, является одним из немногих ученых, проводивших раскопки на месте Стоунхенджа. В интервью Times он заявил: «Предполагалось, что все сарсеновые камни доставлены в Стоунхендж из Марлборо-Даунс в 30 км отсюда. С тех пор появились новые идеи, в отношении по крайней мере двух камней».
60-тонный Пяточный камень, в отличие от других сарсеновых камней, не отесан и не имеет четкой формы. Питтс полагает, что углубление рядом с ним осталось от него же, а не от недостающего камня.
Пяточный камень — точка, над которой в самый короткий и самый длинный день года виден восход. Второй камень, известный под номером 16, выстраивается с Пяточным камнем и солнцем в одну линию во время летнего и зимнего солнцестояния. Рядом с ним также имеется углубление, которое ранее считалось следом от недостающего камня.
Питтс считает, что оба этих камня находились на месте в течение миллионов лет до того, как неолитические люди построили памятник. Их совпадение с точками восхода и заката в дни солнцестояний и побудило древних людей построить вокруг них Стоунхендж на ничем не примечательном плато долины Солсбери, пишет moya-planeta.ru
«Скорее всего, Пяточный и 16-й камни всегда находились на своем месте». Строительство 5000-летнего монумента объединило людей со всей страны, показало сплоченность древнего сообщества и стало поводом для церемониального празднества.
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telegraph.md