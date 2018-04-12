Современный центр диализа открыли в Бельцах

В Бельцах открыли новый центр диализа, оснащенный оборудованием последнего поколения. Рассчитан он на 200 пациентов из северных районов страны.

Открытие центра - результат частно-государственного партнерства, бюджет проекта составил миллион 300 тысяч евро.



"Программное обеспечение позволяет следить за качеством процедуры диализа в режиме реального времени. Пациенты сами видят на мониторах график, определяющий эффективность процедуры", - рассказал инвестор Георге Булат.



"Мы рады, что нам удалось открыть такой центр на севере страны. Здесь мы применяем передовой европейский опыт. А людям, которые в этом нуждаются, предоставляем услуги европейского качества", - заявил госсекретарь министерства здравоохранения Борис Гылка.



В Молдове более 600 человек, страдающих почечной недостаточностью. За последние два года, это число выросло на 25 процентов.