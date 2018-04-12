В Бельцах открыли новый центр диализа, оснащенный оборудованием последнего поколения. Рассчитан он на 200 пациентов из северных районов страны.
Открытие центра - результат частно-государственного партнерства, бюджет проекта составил миллион 300 тысяч евро.
"Программное обеспечение позволяет следить за качеством процедуры диализа в режиме реального времени. Пациенты сами видят на мониторах график, определяющий эффективность процедуры", - рассказал инвестор Георге Булат.
"Мы рады, что нам удалось открыть такой центр на севере страны. Здесь мы применяем передовой европейский опыт. А людям, которые в этом нуждаются, предоставляем услуги европейского качества", - заявил госсекретарь министерства здравоохранения Борис Гылка.
В Молдове более 600 человек, страдающих почечной недостаточностью. За последние два года, это число выросло на 25 процентов.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Многие получат премии или гонорары. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Уделите больше внимания детям.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День придаст решимости Вашим действиям. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Ваши отношения могут зайти в тупик.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md