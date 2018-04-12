На выезде из Фалешт перевернулась фура. ФОТО

Фура, перевозившая картон, перевернулась на выезде из города Фалешты.

Водитель потерял управление на кругу и фура угодила в кювет. У грузового автомобиля росскийские номера. Направлялся он в Румынию. На место ДТП прибыли скорая помощь и полиция.

Водителю 55 лет. Он отделался легкими ушибами, тем не менее был доставлен в больницу города Бельцы, где ему оказали первую медицинская помощь.

Вместе с водителем в кабине находилась его 52-летняя жена. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.