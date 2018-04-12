Во Флориде продают дом-Диснейленд. ВИДЕО

Во Флориде продают дом-Диснейленд. Все его комнаты оформлены в стиле Диснея, включая кухню в стиле Микки Мауса.

Соседи говорят, что дом уже давно стал знаменитым из-за необычных декораций: "В каждом уголке и закутке стоят фигурки Микки Мауса и Дональда Дака. Когда меня просят сказать, как ко мне добраться, я обычно отвечаю, что живу напротив Дисней-дома".

В описании дома есть еще одна ремарка, относящаяся к Диснею: "Фейерверки "Мира Диснея" запускаются в трех милях от дома с семью спальнями и шестью ванными комнатами".

Начальная цена дома составляет $888 000, передает Моя планета.

Видео дома, обставленного в стиле мультфильмов, моментально стало вирусным.