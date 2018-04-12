В Иерусалиме нашли клад времен восстания иудеев против римлян

Клад с редкими бронзовыми монетами периода восстания иудеев против римлян нашли около Храмовой горы в Иерусалиме.

Монеты хорошо сохранились, очевидно, они почти не использовались, передает Моя планета.

Издание Sci-News приводит слова археолога, доктора Эйлат Мазар: «Монеты были оставлены евреями, которые скрывались в пещере в течение четырех лет (66–70 год), с момента осады Иерусалима до разрушения Второго Храма и самого Иерусалима.

Некоторые монеты датированы началом восстания, но большинство были отчеканены уже в его конце, в 70 году.