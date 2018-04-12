Молдова и Украина либерализуют воздушный и автотранспорт

Молдова и Украина подписали сегодня два документ о либерализации воздушного и автотранспорта между двумя странами.

В области автомобильного транспорта был подписан Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством Республики Молдова и правительством Украины от 20 марта 1993 года о международном автомобильном сообщении. Изменения были необходимы, поскольку объем импорта и экспорта товаров между Молдовой и Украиной постоянно растет, передает Молдпрес.

В результате подписания указанного документа, международная перевозка грузов, двусторонняя или транзитная, для автотранспортных средств, соответствующие нормам EURO III и выше, будет осуществляться в либерализованном режиме, в частности, без наличия соответствующих разрешений на осуществление международных перевозок. Таким образом, будет оказано содействие развитию международных перевозок и расширению бизнес-рынка для отечественных автоперевозчиков.

Соглашение между правительствами Молдовы и Украины о воздушном сообщении будет регулировать услуги по пассажирским и грузовым перевозкам между двумя странами воздушным транспортом. Документ заменяет Соглашение между Молдовой и Украиной о воздушном сообщении от 20 марта 1993 г.

Новые положения создадут условия для развития воздушного транспорта между сторонами в соответствии с международными стандартами, будут способствовать деятельности воздушных операторов, создавая предпосылки для увеличения числа авиакомпаний, которые будут осуществлять полеты между двумя странами. В этой связи, повышение уровня конкуренции на рынке авиаперевозок приведет к повышению качества предоставляемых услуг, и будет способствовать сокращению стоимости авиабилетов.

Сегодня также был подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством экономики и инфраструктуры РМ и Министерством энергетики и угольной промышленности Украины о совместных действиях по обеспечению процессов европейской интеграции, для синхронного функционирования энергетических систем двух государств с Европейской сетью системных операторов передачи энергии (ENTSO-E).