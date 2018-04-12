Певица Мэрайя Кэри 17 лет жила с биполярным расстройством, скрывая диагноз

11 апреля певица и актриса Мэрайя Кэри рассказала журналу People, что долгие годы жила с расстройством психики, не получая лечения.

Кэри прославилась в начале 1990-х, к настоящему моменту она получила уже пять премий «Грэмми». В 2001 году ее госпитализировали с нервным срывом и физическим истощением, после чего поставили диагноз . Жизнь в таком состоянии делится на периоды депрессии и гипоманиакальные эпизоды, во время которых человек переживает подъем настроения и прилив энергии, отмечает meduza.io.

Кэри говорит, что испугалась поставленного диагноза и не стала лечиться. «Я отказывалась в это верить, — сказала она в интервью People. — Мне не хотелось жить со стыдным диагнозом, который будет навсегда приклеен ко мне и, вероятно, сломает мою карьеру». Певица признается: она убедила себя, что единственный способ справиться с болезнью — сделать вид, что ее не существует.

Кэри говорит, что эпизоды гипомании, неизбежные при ее заболевании, она принимала за тяжелые расстройства сна.

«На самом деле это не было обычной бессонницей. Я не просто лежала в кровати, считая овец. Я работала, работала и работала, а в итоге просто расшибалась о стенку», — вспоминает Кэри. Она говорит, что в такие периоды легко раздражалась и постоянно боялась подвести людей. Депрессивные периоды, по словам певицы, выражались в том, что у нее почти не было сил. «Я чувствовала себя очень грустно и одиноко — и винила себя, что делаю недостаточно для своей карьеры».