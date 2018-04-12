"Wine of Moldova" впервые выбрано в качестве "почетного гостя" крупнейшей винодельческой выставки в Швейцарии, "Arvinis 2018", которая пройдет в Монтре с 25 по 30 апреля.
Участие Молдовы в престижной выставке стало возможным при поддержке, Национального бюро винограда и вина, Организации по привлечению инвестиций и продвижению экспорта в Молдове, а также стратегического партнера, Проекта конкурентоспособности Молдовы, финансируемым USAID и правительством Швеции, передает Молдпрес.
Тринадцать местных производителей вина, объединенные под единым национальным винным брендом "Вино Молдовы" будут представлять Республику Молдова на выставке. Виноделы представят лучшие продукты на стенде "Wine of Moldova", площадью 162 кв. метров.
Молдова также представит туристическое предложение страны, в том числе культурные маршруты, сельский и винный туризм, а также мероприятия, которые могут привлечь иностранных туристов.
Половина молдавского стенда будет в стиле туристического бренда страны "Дерево Жизни", с элементами кампании международного общения #BeOurGuest, (#fiioaspetelenostru, #beourguest) и направлено на продвижение страны в качестве уникального туристического направления в центре Европы. Туроператоры и профессиональные гиды представят посетителям направления гастрономического туризма и легкого приключения. Заинтересованные лица, смогут "посетить" 12 наиболее важных туристических достопримечательностей нашей страны посредством виртуальных туров и платформы 360.moldova.travel.
Молдавские вина рекламировались восемь месяцев до начала мероприятия, а организаторы выставки предоставили специальную площадь для стенда "Wine of Moldova" по выгодной цене и возможность организовать тематические мероприятия, посвященные молдавскому вину.
Выставка "Arvinis 2018" проходит 23-й год подряд. 200 участников из 20 стран представят более 5 000 качественных вин. Выставка посвящена, в частности, простым потребителям (более 80% посетителей), желающим узнать больше о винах, открыть для себя новые продукты, научиться искусству выбора качественных вин и правильной дегустации.
Комментарии
- Молдова и Украина либерализуют воздушный и автотранспорт
- Рост промышленного производства в Молдове за два месяца превысил 4%
- Увеличилось число компаний, экспортирующих на европейский рынок
- За два месяца 2018 года экспорт молдавских товаров вырос на 40%
- На развитие родных сёл молдавсккая диаспора инвестировала более миллиона леев
- Объем экспорта вырос на 38% в январе-феврале
- Компании приглашают принять участие в выставке "Молдова представляет" в Румынии
- Молдова - лидер по росту объема грузоперевозок среди стран СНГ
- ЕС готов выделить Молдове 300 миллионов евро на продолжение реформ
- Кишинев перечислил в национальный публичный бюджет почти шесть миллиардов леев
- Молдавское вино станет "почетным гостем" международной выставки в Швейцарии
- Певица Мэрайя Кэри 17 лет жила с биполярным расстройством, скрывая диагноз
- Молдова и Украина либерализуют воздушный и автотранспорт
- Продажи "умной" колонки Apple не оправдали надежд
- В Иерусалиме нашли клад времен восстания иудеев против римлян
- В Украине объявили штормовое предупреждение
- Генпрокуратура прокомментировала действия Ренато Усатого: он передал СМИ видео с молдавскими заложниками в Афганистане
- Юлия Скрипаль попросила сестру Викторию не пытаться связаться с ней
- Международные эксперты подтвердили, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом
- В сквере Кафедрального собора появился ковёр из цветов. ФОТО
- "Маугли", проживший 12 лет с волками, рассказал свою историю
- Чиновники и жители Хынчешт о своей землячке Сильвии Раду: Она всегда помогала нашему городу
- Под Львовом масштабная авария: перевернулся поезд. ФОТО
- Исторический ликбез в троллейбусах: нововведения на нескольких столичных маршрутах
- У безработного москвича угнали Gelandewagen за 8 миллионов
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Многие получат премии или гонорары. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Уделите больше внимания детям.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День придаст решимости Вашим действиям. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Ваши отношения могут зайти в тупик.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md