Молдавское вино станет "почетным гостем" международной выставки в Швейцарии

"Wine of Moldova" впервые выбрано в качестве "почетного гостя" крупнейшей винодельческой выставки в Швейцарии, "Arvinis 2018", которая пройдет в Монтре с 25 по 30 апреля.

Участие Молдовы в престижной выставке стало возможным при поддержке, Национального бюро винограда и вина, Организации по привлечению инвестиций и продвижению экспорта в Молдове, а также стратегического партнера, Проекта конкурентоспособности Молдовы, финансируемым USAID и правительством Швеции, передает Молдпрес.

Тринадцать местных производителей вина, объединенные под единым национальным винным брендом "Вино Молдовы" будут представлять Республику Молдова на выставке. Виноделы представят лучшие продукты на стенде "Wine of Moldova", площадью 162 кв. метров.

Молдова также представит туристическое предложение страны, в том числе культурные маршруты, сельский и винный туризм, а также мероприятия, которые могут привлечь иностранных туристов.

Половина молдавского стенда будет в стиле туристического бренда страны "Дерево Жизни", с элементами кампании международного общения #BeOurGuest, (#fiioaspetelenostru, #beourguest) и направлено на продвижение страны в качестве уникального туристического направления в центре Европы. Туроператоры и профессиональные гиды представят посетителям направления гастрономического туризма и легкого приключения. Заинтересованные лица, смогут "посетить" 12 наиболее важных туристических достопримечательностей нашей страны посредством виртуальных туров и платформы 360.moldova.travel.

Молдавские вина рекламировались восемь месяцев до начала мероприятия, а организаторы выставки предоставили специальную площадь для стенда "Wine of Moldova" по выгодной цене и возможность организовать тематические мероприятия, посвященные молдавскому вину.

Выставка "Arvinis 2018" проходит 23-й год подряд. 200 участников из 20 стран представят более 5 000 качественных вин. Выставка посвящена, в частности, простым потребителям (более 80% посетителей), желающим узнать больше о винах, открыть для себя новые продукты, научиться искусству выбора качественных вин и правильной дегустации.