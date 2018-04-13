Британия согласилась "принять меры" в ответ на химатаку в Сирии

Члены британского кабинета министров пришли к согласию в вопросе о необходимости решительных действий в Сирии с целью предотвращения дальнейшего использования химического оружия, говорится в заявлении правительства.

В четверг премьер-министр Тереза Мэй провела заседение кабинета министров, посвященное британскому ответу на предполагаемую химическую атаку, предпринятую режимом Башара Асада.

По словам источников Би-би-си, Мэй готова перейти к действиям, не дожидаясь одобрения парламента.

"Это был шокирующий и варварский акт, в результате которого погибло до 75 человек, включая детей, причем самым ужасным и бесчеловечным образом", - заявила Мэй.

Правительство заключило, что с наивысшей степенью вероятности ответственность за химическую атаку несет режим сирийского президента Башара Асада, который отрицает использование отравляющих веществ, пишет ВВС.

По словам Мэй, все признаки указывают на то, что официальное правительство Сирии, которое отрицает проведение атаки, несет за нее ответственность.

Кабинет пришел к консенсусу о необходимости предпринять решительные действия с целью смягчить гуманитарный ущерб и предотвратить дальнейшее применение химического оружия сирийским режимом.

Для этого британский премьер должен продолжить совместную работу со своими союзниками США и Францией, чтобы выработать скоординированный международный ответ на произошедшее, говорится в заявлении кабмина.

В то же время в коммюнике по итогам заседания не приводится каких-либо деталей по поводу возможного участия Британии в военной операции в Сирии.