ДТП в столице: водитель легковушки не заметил мотоцикл на дороге

Мотоциклист пострадал в результате аварии, которая произошла минувшей ночью на улице Каля Ешилор. Он столкнулся с автомобилем. На помощь пострадавшему подоспели товарищи, вступившие в перепалку с водителем легковушки.

Водитель легковушки признался, что не заметил мотоциклиста: "Я повернул налево, там горел красный, оттуда никто не мог ехать, откуда он появился, не знаю."



Очевидцы говорят, что водитель автомобиля развернулся на пешеходном переходе, что запрещено правилами.



Мотоциклиста госпитализировали в Институт скорой помощи. Ведется следствие.

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