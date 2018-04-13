В Китае родился ребенок через четыре года после того, как его родители погибли в автокатастрофе, сообщают местные СМИ. Его выносила суррогатная мать.
Незадолго до смертельного ДТП в 2013 году мужчина и женщина заморозили несколько эмбрионов - в надежде зачать ребёнка с помощью искусственного оплодотворения.
После автокатастрофы родители погибшей пары долго добивались в судах разрешения использовать эмбрионы.
В декабре мальчика родила суррогатная мать из Лаоса, сообщили на этой неделе китайские СМИ.
Газета Beijing News, первой написавшая об этом случае, рассказала, через какие юридические испытания пришлось пройти бабушкам и дедушкам новорожденного из-за отсутствия судебного прецедента, прежде чем они добились того, чтобы ребенок появился на свет.
Во время автокатастрофы эмбрионы хранились в больнице китайского города Нанкин, замороженные при температуре минус 196 градусов в емкости с жидким азотом.
После длительных юридических разбирательств суд передал права на их использование четырем родителям погибшей пары, пишет ВВС.
Согласно сообщениям СМИ, ранее не было подобных случаев того, чтобы родители унаследовали замороженные эмбрионы своих детей.
Но на этом испытания будущих бабушек и дедушек не закончились. Эмбрионы можно было вывезти из больницы Нанкина только при условии, что их примет другая больница.
Однако из-за юридической неясности вокруг эмбрионов в Китае было сложно найти еще одно медицинское учреждение, согласное принимать в этом участие.
Кроме того, суррогатное материнство в Китае запрещено. Родственникам пришлось вывести эмбрионы за границу - это был единственный способ решить проблему.
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