Вера Брежнева упала на концерте в России. ВИДЕО

Певица Вера Брежнева упала во время концерта. Неприятный инцидент был снят на видео, позднее опубликованном в Сети.

Усугубил момент конфуза исполнительницы тот факт, что фонограмма с ее голосом продолжала звучать. Так у сидящих в зале зрителей не осталось никаких сомнений в том, что певица поет под фонограмму, пишет korrespondent.net

Артистка упала из-за длинного наряда, в котором запуталась во время прогулки по залу перед зрителями. На помощь Вере пришел один из работников, в то время, как зрители остались неподвижны.