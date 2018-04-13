Все больше людей старше 60 лет, которые хотят получить водительские права

11 человек старше 60 получили водительские права с начала этого года. В автошколах говорят, что число пожилых курсантов растет.

По словам инструкторов автошкол, у водителей-пенсионеров есть слабости. Но все перекрывает обстоятельность и серьезное отношение к учебе.



"Такие люди приходят к нам не просто посидеть за партой. Они не тратят время, энергию и нервы. У них всегда есть мотивация и конкретная цель", - отметил инструктор автошколы Артур Чекан.



В прошлом году экзамены на права сдали 72 пенсионера - 47 мужчин и 25 женщин.