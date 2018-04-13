Адвокат пообещал повлиять на прокуроров и угодил под стражу

Адвоката из Кагула задержали за взятку. Поймали его с поличным, когда он получал тысячу евро от супруга одной из осужденных, которую приговорили условно.

Взамен на деньг правозащитник должен был повлиять на прокуроров, чтобы те не оспаривали решение первой инстанции. А перед этим он получил от супругов две тысячи евро, пообещав им, что прокуроры закроют уголовное дело, по которому они оба проходят.

Семейную пару подозревали в незаконном выращивании растений, содержащих наркотические вещества. Теперь мужчине грозит до 200 тысяч леев штрафа или до шести лет тюрьмы.