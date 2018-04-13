РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Воздержитесь от тяжелой пищи.

Источник