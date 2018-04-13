Грузия получит 45 миллионов евро макрофинансовой помощи

45 миллионов евро выделит Евросоюз Грузии в виде макрофинансовой помощи. Решение принял Совет Европы.

Средства пойдут на стабилизацию экономики и внедрение реформ в этой области. С 2008 года сообщество выделило Грузии 92 миллиона евро.

ЕС предоставляет макрофинансовую помощь странам-партнерам, которые сталкиваются с платежными трудностями. Сообщество также оказывает помощь в рамках политики соседства. Грузия присоединилась к Восточному партнерству ЕС в 2009 году.