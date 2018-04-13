В США пройдёт референдум по разделению Калифорнии на три части

Референдум о разделении американского штата Калифорния на три части пройдёт в ноябре, параллельно с промежуточными выборами в США. Об этом телеканалу Fox News сообщил миллиардер Тим Дрейпер.

С предложением разделить Калифорнию на три отдельных штата Дрейпер выступал в 2014 и 2016 годах, однако не нашёл широкой поддержки среди местных жителей. В этом году его петицию подписали почти 600 тысяч человек — такого количества достаточно, чтобы организовать плебисцит, пишет life.ru

"Я думаю, что три малых штата уполномочат народ воплотить всё, что они хотят", — заявил Дрейпер.

Он добавил, что централизация власти в руках губернатора и законодательной ассамблеи в городе Сакраменто привела к массе проблем, в том числе росту числа бездомных и падению качества среднего образования. По мнению Дрейпера, Калифорнию необходимо разделить на северный, южный и центральный штаты.