В Балтийском море потерпел крушение вертолёт: есть жертвы

Вертолёт потерпел крушение в акватории Балтийского моря, на борту находились два члена экипажа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По некоторым данным, обнаружено тело одного погибшего, на месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы.

«В Калининградской области произошло крушение вертолёта... в акватории Балтийского моря. На борту находились два члена экипажа», — сказал источник. Отмечается, что в настоящее время обнаружено тело одного погибшего, ведутся поисково-спасательные работы, пишет rt.com 11 апреля в Хабаровске вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку вертолёт. В результате инцидента, по последним данным, погибли шесть человек.

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