Самая большая акула в мире плавала вместе с людьми

У побережья мексиканского штата Южная Калифорния на видео сняли людей, плавающих с огромной китовой акулой, передает РИА Новости.

Видео было сделано 36-летним оператором Тарсицио Саньюдо Суаресом с помощью дрона.

На записи видны трое человек, плавающих около акулы. Затем к ним присоединился еще пловец.

Один из купающихся подплыл к акуле на расстояние вытянутой руки и почти дотронулся до ее хвоста, пишет korrespondent.net

"Китовые акулы спокойны и не могут причинить человеку никакого вреда. В тот день я тоже поплавал вместе с ними и снял их на камеру GoPro под водой", – рассказал Суарес.