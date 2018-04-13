На границе ожидают увеличение потока граждан: таможенники работают в усиленном режиме

Сотрудники Таможенной службы будут работать в усиленном режиме перед Радоницей. Сегодня ожидается увеличение потока граждан на границе, особенно на въезде в Молдову.

Так, было мобилизовано большее число таможенных инспекторов для обеспечения быстрого проведения процедур таможенного оформления и сокращения времени ожидания на КПП. Используются всех контрольные артерии, независимо от направления пересечения, кроме того, к процедурам таможенного оформления привлечены руководители таможенных постов и их заместители.

Как сообщила пресс-секретарь Таможенной службы Кристина Рэу, на каждом КПП количество сотрудников будет дополнено 3-4 единицами.

«Была создана группа реагирования, состоящая из ряда сотрудников, которая в случае увеличения потока людей будет приходить на помощь своим коллегам. Кроме того, на КПП будут круглосуточно работать сотрудники по борьбе с мошенничеством», - сказала она.

Таможенная служба создала единый центр для приема телефонных звонков (+373 22 574 111), где граждане могут получить информацию о пересечении границы и провозе различных предметов или пожаловаться на возможные злоупотребления, допущенные сотрудниками ведомства, передает Молдпрес. А на веб-сайте Таможенной службы водители могут в режиме реального времени видеть потоки на границе, чтобы спланировать оптимальный маршрут.

В этом году Радоница отмечается 15 и 16 апреля.