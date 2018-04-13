У кладбища Св. Лазаря на Радоницу будут созданы более 12 000 парковочных мест

Более 12 000 парковочных мест для частных автомобилей будут доступны 15 и 16 апреля в районах, прилегающих к столичному кладбищу Св. Лазаря.

Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, более 150 автомобилей могут припарковаться в специально обозначенных местах на улице Кукорилор, 41.

Около 600 парковочных мест были созданы и отмечены на нескольких участках улицы Дойна: 200 парковочных мест по ул. Дойна, 199, еще 100 по ул. Дойна 191/1, около 350 по ул. Дойна, 201.

Горожане, которые приедут на кладбище на личных автомобилях, смогут оставить их на стоянках на улицах Соколень, Язулуй и Анкара.

Власти напоминают жителям столицы, что на Радоницу движение транспорта, за исключением общественного, по улице Дойна на участке между улицей Соколень и главным входом на кладбище будет запрещено.