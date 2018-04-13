Молдова получит от Всемирного банка 10 млн долларов на реформу образования

Всемирный банк предоставит $10 млн на внедрение проекта "Реформа образования в Молдове", рассчитанного до 2020 года. Законопроект о ратификации соответствующего соглашения, подписанного в Кишиневе 12 марта, одобрен на заседании правительства.

Реализация соглашения позволит провести дальнейшие реформы в области для повышения качества и эффективности начального и среднего образования, передает Инфотаг.



В частности, средства будут использованы для модернизации школьной инфраструктуры - обеспечение 160 образовательных учреждений лабораториями и компьютерами, а также оснащение 100 школ с материалами и оборудованием, необходимыми для обучения детей с ограниченными возможностями и особыми образовательными потребностями. Также предусмотрен пересмотр учебной программы, улучшение подготовки учителей, работающих с детьми с особыми потребностями.



В соглашении предусматривается перераспределение средств в размере $1,7 млн. для реконструкции двух окружных школ. Первоначально финансовые ресурсы предназначались для внедрения новой системы начисления заработной платы для директоров школ и учителей.



Проект "Реформа образования в Молдове" финансируется Всемирным банком посредством Международной ассоциации развития. Он разделен на три компонента: улучшение качества образования; оптимизации сектора; наращивание потенциала министерства образования, культуры и исследований для мониторинга реформ.