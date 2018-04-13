На Филиппинах начали расследование в отношении Facebook

Филиппинская национальная комиссия по защите личной информации начала расследование в отношении компании Facebook в связи с сообщениями об утечке данных пользователей.

"Национальная комиссия по защите личной информации начинает расследование в отношении Facebook после признания Марком Цукербергом недоработок компании в скандале с передачей данных Cambridge Analytica, который затронул пользователей Facebook, являющихся гражданами Филиппин", — сообщается в пресс-релизе, опубликованном в пятницу на сайте регулятора.

Комиссия направила основателю Facebook письмо с требованием предоставить ряд связанных с делом документов, которые позволят определить масштаб и степень влияния утечек на филиппинских пользователей, передает РИА Новости.

Facebook 4 апреля сообщила, что данные 87 миллионов пользователей социальной сети, в основном в США, были ошибочно переданы компании Cambridge Analytica. Британская компания в ответ заявила, что согласно контракту имела право получить данные не более 30 миллионов человек. Cambridge Analytica — частная британская аналитическая компания, которая использует технологии глубинного анализа данных для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний в интернете.

Ранее газета New York Times сообщила, что сотрудничавшая с Дональдом Трампом во время предвыборной кампании Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и Cambridge Analytica.

Глава Facebook Марк Цукерберг в интервью CNN уже извинялся, что не оправдал доверия пользователей в ситуации с компанией. Цукерберг признал, что "не должен был доверять" Cambridge Analytica. Ранее он написал в своем аккаунте в Facebook, что были совершены "несколько ошибок", приведших к возникновению ситуации с Cambridge Analytica.