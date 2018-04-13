ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

Сегодня проявите мудрость и выдержку. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.

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