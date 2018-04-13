Трейлер Восьми подруг Оушена стал хитом Сети

Компания Warner Bros. Pictures опубликовала на своем YouTube-канале трейлер фильма Восемь подруг Оушена. Ролик за сутки набрал более двух миллионов просмотров на видеохостинге YouTube.

Известно, что новый фильм будет представлять собой продолжение знаменитой трилогии о друзьях Оушена. На этот раз в центре сюжета будет находиться не сам Дэнни Оушен, а его сестра - Дебби Оушен (Сандра Буллок).

В фильме также снялись Кейт Бланшетт, Рианна, Минди Колинг, Акафина, Хелена Бонэм Картер, Энн Хэтэуэй и Сара Полсон.

Режиссером фильма выступил номинант на премию Оскар Гэри Росс. Сценарий написан им и Оливией Милч.

Как пишет korrespondent.net, премьера фильма ожидается в июне текущего года.