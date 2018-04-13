Во Львовской области обвалилась стена старинного замка

Во Львовской области произошел обвал наиболее аварийной части Поморянского замка – стены восточного крыла, которая несколько месяцев находилась в критическом состоянии. Об этом сообщает Захид.net в пятницу, 13 апреля.

"Еще зимой эта стена замка частично начала отслаиваться, поэтому появился риск обвала. 30 марта комиссия по вопросам культуры, историко-культурного наследия и туризма Львовского облсовета предусмотрела 500 тысяч гривен на внеплановые стабилизационные работы и водоотведения в этом месте", – говорится в сообщении.

Стена поддерживалась специальными конструкциями, однако это не помогло избежать обвала. В результате инцидента пострадавших нет, сообщает korrespondent.net

По информации директора департамента архитектуры и градостроительства Львовской ОГА Оксаны Ткачук, на первоочередные противоаварийные работы в Поморянском замке надо 11 млн гривен. За последние два года Львовский облсовет выделил на такие работы лишь 1,5 млн гривен.

Поморянский замок в Золочевском районе – памятник архитектуры национального значения. Он находится в аварийном состоянии, часть стен разрушена. Первое упоминание о Поморянский замке датируется 1497 годом.