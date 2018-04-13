Почетного консула Молдовы в Стамбуле освободили от должности

Через полтора года после начала уголовного преследования, почетного консула Молдовы в Стамбуле Вячеслава Филипа освободили от занимаемой должности.

Как сообщает Инфотаг, решение по этому поводу правительство приняло в пятницу. Его задержали в кишиневском аэропорту 16 ноября 2016 года.

Филипа обвиняют в коррупции при выдаче документов, позволяющих иностранным гражданам находиться в Молдове. В 2017 году Антикоррупционная прокуратура завершила расследование и передала дело в суд.

Дипломата обвиняют в пассивной коррупции и злоупотреблении служебным положением.

В случае признания судом вины Вячеславу Филипу грозит от 7 до 15 лет тюрьмы с запретом занимать определенные должности на срок от 10 до 15 лет.