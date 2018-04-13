Бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия выжили после отравления нервно-паралитическим веществом Новичок, потому что это неустойчивое при высокой влажности соединение, а в день инцидента в Солсбери стоял туман. Так объяснил ситуацию химик Вил Мирзаянов, который утверждает, что является одним из создателей яда, пишет российский Коммерсант.
По его мнению, "только идиот" мог пытаться применить этот химикат, когда в воздухе есть микрокапельки воды.
"Я вам скажу, почему Скрипали не погибли и люди вокруг тоже не особенно пострадали. Они поехали в ресторан, в их отсутствие намазали ручку двери смесью А-234 в желе. Когда намазали, началась реакция гидролиза - реакция вещества с водой. И за это время концентрация успела упасть... в несколько раз", - пояснил он.
По этой причине, убежден химик, Скрипали получили не смертельную дозу, пишет korrespondent.net
По словам Мирзаянова, агент такой степени чистоты "не в любой лаборатории можно произвести, только в высококвалифицированном центре".
Комментарии
- У Трампа нашли внебрачного ребенка
- В Кемерово арестовали пожарного, обвиняемого в халатности при тушении ТЦ
- В Одессе на пляже загорелся ресторан. ФОТО
- Дизельный скандал: Volkswagen меняет главу
- В Торонто на прохожих напали с ножами, есть пострадавшие
- При перестрелке в Мексике убили шесть случайных прохожих
- Во Львовской области обвалилась стена старинного замка
- В Афганистане при атаке талибов погибли десять военных
- В музее в Ярославской области картины авангардистов заменили на подделки
- Британия провела масштабную кибератаку против ИГ
- Выигранный в лотерею автомобиль отобрали и спрятали на 50 лет
- Строительную компанию в Киеве обстреляли из гранатомета
- Обознались: бродящий по улицам Нью-Йорка тигр оказался енотом
- "Arena Chișinău": кабмин утвердил условия государственно-частного партнерства
- У Трампа нашли внебрачного ребенка
- Певица Мэрайя Кэри 17 лет жила с биполярным расстройством, скрывая диагноз
- Генпрокуратура прокомментировала действия Ренато Усатого: он передал СМИ видео с молдавскими заложниками в Афганистане
- В Подмосковье автобус с 40 детьми столкнулся с легковушкой и перевернулся. ВИДЕО
- Молдова и Украина либерализуют воздушный и автотранспорт
- В Иерусалиме нашли клад времен восстания иудеев против римлян
- "Маугли", проживший 12 лет с волками, рассказал свою историю
- Под Львовом масштабная авария: перевернулся поезд. ФОТО
- Чиновники и жители Хынчешт о своей землячке Сильвии Раду: Она всегда помогала нашему городу
- Исторический ликбез в троллейбусах: нововведения на нескольких столичных маршрутах
- У безработного москвича угнали Gelandewagen за 8 миллионов
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Выгодно покупать валюту.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День подобьет Вас на споры со старшими. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Будьте осторожны с компьютером.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для деловых начинаний. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Исключительно плодотворный рабочий день. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Не будьте неблагодарными.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Воздержитесь от тяжелой пищи.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md