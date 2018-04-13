Разработчик Новичка рассказал, что спасло Скрипалей от смерти

Бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия выжили после отравления нервно-паралитическим веществом Новичок, потому что это неустойчивое при высокой влажности соединение, а в день инцидента в Солсбери стоял туман. Так объяснил ситуацию химик Вил Мирзаянов, который утверждает, что является одним из создателей яда, пишет российский Коммерсант.

По его мнению, "только идиот" мог пытаться применить этот химикат, когда в воздухе есть микрокапельки воды.

"Я вам скажу, почему Скрипали не погибли и люди вокруг тоже не особенно пострадали. Они поехали в ресторан, в их отсутствие намазали ручку двери смесью А-234 в желе. Когда намазали, началась реакция гидролиза - реакция вещества с водой. И за это время концентрация успела упасть... в несколько раз", - пояснил он.

По этой причине, убежден химик, Скрипали получили не смертельную дозу, пишет korrespondent.net

По словам Мирзаянова, агент такой степени чистоты "не в любой лаборатории можно произвести, только в высококвалифицированном центре".