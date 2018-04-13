При перестрелке в Мексике убили шесть случайных прохожих

Шесть гражданских лиц, случайно попавших под огонь, убиты в результате перестрелки между бандитами в мексиканском городе Рейноса в штате Тамаулипас, сообщила в четверг генеральная прокуратура штата.

"Идет следствие с целью установить обстоятельства, при которых погибли шесть человек и еще один был ранен в ходе столкновения в районе Петролера города Рейноса", – говорится в коммюнике ведомства.

Среди погибших – четверо мужчин и две женщины. По предварительных данным, трое погибших работали на одном из предприятий в районе перестрелки, еще трое были членами одной семьи, оказавшимися в тот момент на улице.